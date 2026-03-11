Главный след: в Звенигороде назвали улики в деле о пропавших у реки детях

«Официальная версия сейчас у всех одна: Следственный комитет предполагает, что дети могли провалиться под лед и утонуть. Но мы очень надеемся, что кто-нибудь их спас или им удалось выбраться на берег самостоятельно. Мы, как и все спасатели, всегда надеемся на лучшее», — подытожила Виктория Мацко.