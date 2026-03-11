Главный след: в Звенигороде назвали улики в деле о пропавших у реки детях

Поиски троих детей, пропавших в подмосковном Звенигороде 7 марта, вышли на критически важный этап. Спасатели расширили акваторию обследования Москвы-реки на 4 километра вниз по течению, а волонтеры сообщили о пугающей находке на берегу: следы подростков вели прямо к воде, но обратно — уже нет.
В ход пошли эхолоты и беспилотники.
В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» корреспонденту aif.ru подтвердили: работы сейчас кипят сразу на нескольких фронтах. Водолазы ежедневно совершают погружения в ледяную воду, а технические специалисты уже проделали более 200 лунок, чтобы опустить под лед камеры и специальное оборудование.
«Эхолот работает по принципу УЗИ, что позволяет визуализировать пространство и видеть объекты дальше и четче, чем обычная камера», — пояснила руководитель подразделения по работе со СМИ «Спас Града» Виктория Мацко.
Находка на берегу.
Главной зацепкой, за которую пытаются ухватиться спасатели, стали предметы одежды и следы на снегу. Информация о найденной шапке не подтвердилась, однако появились другие важные детали.
«Про шапку мне ничего неизвестно. Знаю, что в первый день поисков, 7 марта, вечером на берегу реки, где расположен Центральный штаб, был обнаружен шарф-снуд, который мог принадлежать одному из детей», — рассказала Виктория Мацко.
Но самой тревожной находкой стали отпечатки ног. На береговой линии четко прослеживались три пары следов, которые вели к урезу воды. По словам спасателей, обратного следа обнаружено не было. Это косвенно подтверждает самую страшную версию: 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков могли провалиться под тонкий мартовский лед.
Водолазов сковывает лед.
Ситуацию осложняет начавшийся паводок. В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» сообщили, что крупные льдины, которые несет по реке, создают серьезную угрозу для работы плавсредств и водолазов.
«Продолжаются поисковые работы. Задействованы несколько направлений: беспилотная авиация, а также пешие группы, которые обследуют береговую зону и акваторию. Главная задача оператовр БПЛА — осмотр реки и мониторинг схода льда выше по течению, чтобы обеспечить безопасность групп», — сообщила информационный координатор «ЛизаАлерт» Олеся.
Специалисты ведут мониторинг в онлайн-режиме: оператор с коптера предупреждает спасателей о приближении опасных глыб, чтобы те успели эвакуироваться.
«В этой реке гибнут часто».
Местные жители в разговоре с aif.ru отмечают, что место, где ищут подростков, считается опасным даже в летнее время. Елена Пушкина, проживающая буквально через дом от предполагаемого места трагедии, рассказала, что причина частых ЧП — в рельефе дна и сильном течении.
По ее словам, из-за неровного дна и быстрого течения в реке образуются опасные завихрения и водовороты, которые могут затянуть человека под лед или воду.
Версия СК и надежда спасателей.
ГСУ СК РФ по Московской области уже возбудило уголовное дело по факту исчезновения несовершеннолетних. Официально отрабатывается версия о том, что дети могли утонуть, провалившись под лед. В поисковой операции задействованы объединенные силы МЧС, Мособлпожспаса, водолазной группы «Добротворец» и волонтеров — всего около 70 человек в акватории, не считая тех, кто прочесывает город.
Несмотря на тревожные признаки, спасатели не теряют надежды.
«Официальная версия сейчас у всех одна: Следственный комитет предполагает, что дети могли провалиться под лед и утонуть. Но мы очень надеемся, что кто-нибудь их спас или им удалось выбраться на берег самостоятельно. Мы, как и все спасатели, всегда надеемся на лучшее», — подытожила Виктория Мацко.