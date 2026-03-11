Житель Ростовской области заплатит обманутой хабаровской пенсионерке

В Хабаровске суд взыскал с жителя Ростовской области 300 тысяч рублей в пользу обманутой 67-летней пенсионерки из района имени Лазо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жительнице в феврале прошлого года позвонил «сотрудник водоканала» и попросил назвать код из смс для «записи на проверку труб». После того, как она назвала код, выяснилось, что со счета женщины списано 240 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, во время расследования которого выяснилось, что деньги переведены на карту жителя Ростовской области.
— Прокуратура района обратилась в суд с иском о возврате похищенных средств и уплате процентов за их использование. Суд удовлетворил требования прокуратуры, и в пользу пенсионерки было взыскано около 300 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, ранее суд Хабаровска оштрафовал помощника мошенников на 400 тысяч рублей.