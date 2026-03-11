Житель Ростовской области заплатит обманутой хабаровской пенсионерке

Жительнице в феврале прошлого года позвонил «сотрудник водоканала» и попросил назвать код из смс для «записи на проверку труб». После того, как она назвала код, выяснилось, что со счета женщины списано 240 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, во время расследования которого выяснилось, что деньги переведены на карту жителя Ростовской области.