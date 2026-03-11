Ричмонд
Mehr: жилой район Тегерана подвергся бомбардировке

Один из районов Тегерана подвергся обстрелу в ходе атак со стороны Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Один из районов Тегерана оказался под ударом во время недавней атаки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr News Agency.

По данным агентства, целью атаки стал жилой квартал, расположенный в центральной части города. Сообщается, что взрыв произошёл на улице Хаккани.

На данный момент сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальная информация о последствиях произошедшего пока не поступала.

Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не позволит противникам захватить даже малую часть своей территории.