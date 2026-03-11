Mehr: жилой район Тегерана подвергся бомбардировке

Один из районов Тегерана оказался под ударом во время недавней атаки. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr News Agency.
По данным агентства, целью атаки стал жилой квартал, расположенный в центральной части города. Сообщается, что взрыв произошёл на улице Хаккани.
На данный момент сведения о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Официальная информация о последствиях произошедшего пока не поступала.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика не позволит противникам захватить даже малую часть своей территории.