Расчлененное тело наркоторговца в пруду нашли двое подростков

Человеческие останки, обнаруженные в пруду в городе Ширли в штате Массачусетс, принадлежат 69-летнему наркоторговцу Питеру Дегану. Об этом сообщили окружной прокурор округа Мидлсекс Мэриан Райан и начальник полиции Ширли Самуэль Сантьяго, пишет People.
По данным следствия, сообщение о находке поступило около 17:30 4 марта. Двое подростков, гулявших возле моста, заметили в воде человеческую ногу и сообщили в полицию.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов обнаружили в водоеме и другие части тела.
5 марта прокуратура округа Мидлсекс и полиция Ширли подтвердили, что найденные останки принадлежат Питеру Дегану. Следствие предполагает насильственный характер смерти.
Предварительное расследование показало, что части тела могли быть отделены с помощью острого инструмента. Причина смерти пока официально не установлена.
По данным следствия, Дегана в последний раз видели живым 27 февраля. Поиски остальных частей тела продолжаются.
Прокурор Мэриан Райан заявила, что следователи считают маловероятным случайный характер произошедшего. Власти обратились к жителям с просьбой сообщить в полицию любую информацию о передвижениях Дегана после 27 февраля, а также о подозрительной активности в районе моста и пруда.
В расследовании участвуют прокуратура округа Мидлсекс, полиция города Ширли, детективы полиции штата Массачусетс и подразделение подводных поисков полиции штата.
Следствие также установило, что в 2018 году Деган был арестован и признал вину по делу о торговле кокаином. После освобождения он проживал в центре подготовки к освобождению в городе Рокленд, который указан как его последний известный адрес.
