В Якутске из-за пожара на остановке погиб человек

В Якутске на улице Дзержинского произошёл пожар в так называемой тёплой автобусной остановке. Как сообщили в Прокуратуре Республики Саха, после ликвидации возгорания был обнаружен мужчина с тяжёлыми ожогами, которого доставили в больницу. Позднее он скончался от полученных травм.
По предварительной информации, огонь повредил около 3,5 кв.м. конструкции остановочного павильона. Личность погибшего пока устанавливается, а причины возникновения пожара выясняются.
В ведомстве уточнили, что проводится процессуальная проверка, ход которой находится под контролем прокуратуры. В Администрации города Якутска сообщили, что из-за нанесённого ущерба остановка «Спортшкола» временно закрыта, а её восстановление планируется после завершения всех проверочных мероприятий.
Ранее сильный пожар произошёл в центре крупнейшего шотландского города Глазго, что спровоцировало обрушение купола здания.