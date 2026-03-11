Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутске из-за пожара на остановке погиб человек

В результате возгорания теплой остановки в Якутске погиб один человек.

Источник: Аргументы и факты

В Якутске на улице Дзержинского произошёл пожар в так называемой тёплой автобусной остановке. Как сообщили в Прокуратуре Республики Саха, после ликвидации возгорания был обнаружен мужчина с тяжёлыми ожогами, которого доставили в больницу. Позднее он скончался от полученных травм.

По предварительной информации, огонь повредил около 3,5 кв.м. конструкции остановочного павильона. Личность погибшего пока устанавливается, а причины возникновения пожара выясняются.

В ведомстве уточнили, что проводится процессуальная проверка, ход которой находится под контролем прокуратуры. В Администрации города Якутска сообщили, что из-за нанесённого ущерба остановка «Спортшкола» временно закрыта, а её восстановление планируется после завершения всех проверочных мероприятий.

Ранее сильный пожар произошёл в центре крупнейшего шотландского города Глазго, что спровоцировало обрушение купола здания.