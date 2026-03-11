В Якутске из-за пожара на остановке погиб человек

В Якутске на улице Дзержинского произошёл пожар в так называемой тёплой автобусной остановке. Как сообщили в Прокуратуре Республики Саха, после ликвидации возгорания был обнаружен мужчина с тяжёлыми ожогами, которого доставили в больницу. Позднее он скончался от полученных травм.