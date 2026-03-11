Крыша обрушилась в одном из аварийных домов Костаная

В двухэтажке из восьми квартир шесть считаются жилыми, в них проживают 24 человека. Одним из них является 15-летний Андрей Гудинов, который живет здесь вместе с мамой. В момент обрушения их не было дома. Сейчас семья собирает вещи и готовится покинуть квартиру.