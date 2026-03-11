Shot: Взрывы прогремели над Самарой и Сызранью

В ночь на среду, 11 марта, над Самарой и Сызранью произошла серия взрывов.
По данным Telegram-канала Shot, система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидирует украинские беспилотники (БПЛА) на подлете к городам.
Местные жители сообщили, что около 03:00 начали раздаваться громкие звуки, от которых «шатались окна». Всего насчитали около 10 взрывов. Очевидцы заметили яркие вспышки в небе и дым с пламенем в одном из районов Сызрани. Уточняется, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны Волги.
Ранее в Сочи и Сириусе также произошла серия взрывов. По словам очевидцев, не менее пяти хлопков слышали в Центральном и Адлерском районах, а также со стороны Сириуса. В небе над Черным морем местные жители заметили вспышки.