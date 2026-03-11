Жительница Новосибирской области проведет в колонии 10 лет за убийство подруги

Трагедия случилась в июне 2025 года. Сельчанка находилась в гостях у знакомой. Во время застолья между женщинами случилась ссора. Будучи пьяной, подсудимая подошла к подруге со спины и обхватила ее шею. Она удерживала ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. После этого женщина положила под погибшую подушку и куски ткани. Она облила все легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.