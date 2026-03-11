Ричмонд
Жительница Новосибирской области проведет в колонии 10 лет за убийство подруги

Женщина задушила собутыльницу и пыталась сжечь тело.

Источник: Комсомольская правда

Болотнинский районный суд вынес приговор 52-летней местной жительнице. Ее признали виновной в убийстве подруги. Женщина уже была ранее судима. Подробности сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия случилась в июне 2025 года. Сельчанка находилась в гостях у знакомой. Во время застолья между женщинами случилась ссора. Будучи пьяной, подсудимая подошла к подруге со спины и обхватила ее шею. Она удерживала ее до тех пор, пока та не перестала подавать признаков жизни. После этого женщина положила под погибшую подушку и куски ткани. Она облила все легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Подсудимая признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.