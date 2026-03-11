Ричмонд
Уголовное дело возбудили после нападения трех доберманов на женщину во Владивостоке

Пострадавшей выдали направление на прохождение медицинской экспертизы.

Источник: PrimaMedia.ru

Уголовное дело после нападения трех собак на 55-летнюю местную жительницу возбудили правоохранители во Владивостоке, сообщила пресс-служба полиции Приморья.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного Кодекса РФ “Умышленное причинение легкого вреда здоровью”, — говорится в сообщении.

О происшествии правоохранители узнали в ходе мониторинга соцсетей. В дежурную часть отдела полиции № 2 также поступило сообщение от граждан. На данный момент потерпевшая получила направление на судебно-медицинскую экспертизу. Медикам предстоит установить точную степень тяжести вреда, причиненного здоровью женщины.

Оказалось, что подобные случаи в районе улицы Новожилова происходили неоднократно, однако до сих пор ни по одному из них не было принято мер реагирования, а ответственные лица и не привлечены к ответственности. Ситуация получила широкий общественный резонанс и дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который также поручил тщательно проверить обстоятельства нападения агрессивных собак на местную жительницу.

Напомним, что в феврале этого года жительница гуляла по району со своей собакой в тот момент, когда на нее вылетели три добермана другой хозяйки. По словам очевидцев, собаки находились без поводков и намордников. Девушка же попыталась защитить своего питомца, но пострадала сама.