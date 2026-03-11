Уголовное дело возбудили после нападения трех доберманов на женщину во Владивостоке

Оказалось, что подобные случаи в районе улицы Новожилова происходили неоднократно, однако до сих пор ни по одному из них не было принято мер реагирования, а ответственные лица и не привлечены к ответственности. Ситуация получила широкий общественный резонанс и дошла до председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который также поручил тщательно проверить обстоятельства нападения агрессивных собак на местную жительницу.