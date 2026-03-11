В Иркутске отправили под суд продавца фальшивой красной икры

Полицейские Иркутска завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с продуктами питания. Перед судом предстанет 20-летний местный житель, который продавал доверчивым покупателям имитированную икру под видом натуральной.
«Сотрудники полиции установили, что молодой человек покупал искусственную икру в обычных супермаркетах. Затем он расфасовывал ее в пластиковые контейнеры по 500 граммов и через объявления в интернете искал покупателей, выдавая товар за натуральную красную икру лососевых пород», — сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Злоумышленник сам вышел на клиентов, предложив «деликатес» сотрудницам одной из иркутских больниц. Три женщины согласились на покупку, однако после сделки усомнились в подлинности продукта. Проведя самостоятельную проверку, они поняли, что приобрели имитацию, и потребовали у продавца вернуть деньги. Молодой человек проигнорировал эти требования, и потерпевшие обратились в полицию.
При задержании оперативники изъяли у подозреваемого контейнеры с искусственной икрой. Проведенная экспертиза подтвердила, что содержимое не является натуральным продуктом и относится к имитированной продукции.
В отношении иркутянина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей. Свои противоправные действия молодой человек объяснил желанием легкого заработка.
Дело рассмотрит Свердловский районный суд.
