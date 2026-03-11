В Иркутске отправили под суд продавца фальшивой красной икры

Злоумышленник сам вышел на клиентов, предложив «деликатес» сотрудницам одной из иркутских больниц. Три женщины согласились на покупку, однако после сделки усомнились в подлинности продукта. Проведя самостоятельную проверку, они поняли, что приобрели имитацию, и потребовали у продавца вернуть деньги. Молодой человек проигнорировал эти требования, и потерпевшие обратились в полицию.