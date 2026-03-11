Ричмонд
В Швейцарии при пожаре в автобусе погибли шесть человек

Полиция не исключает, что пожар в автобусе в швейцарском муниципалитете Керцерс, где погибли шесть человек, произошёл не случайно.

Источник: www.globallookpress.com

Как минимум шесть человек стали жертвами пожара, который вспыхнул в автобусе в муниципалитете Керцерс в Швейцарии, сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местную полицию.

Ещё пять человек пострадали.

«В результате пожара по меньшей мере шесть человек погибли и пятеро получили травмы, трое из них — серьёзные», — сказал журналистам представитель правоохранительных органов.

Полиция рассматривает случившееся «как рукотворное происшествие и даже как преднамеренный акт». По факту инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Напомним, в середине января в Алтайском крае произошло возгорание автобуса, который следовал по маршруту Рубцовск — Барнаул. Это произошло в Топчихинском районе. В автобусе находились 22 пассажира и два водителя. Никто не пострадал.

23 февраля сообщалось, что в центральной части Непала пассажирский автобус съехал с дороги и упал в реку Тришули. В результате происшествия погибли по меньшей мере 18 человек.

