В Новосибирске будут судить женщину, обманувшую 19 человек на 80 миллионов

В Новосибирске завершено расследование громкого уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых окажется 44-летняя жительница областного центра, которая с 2014 по 2024 год обманула 19 человек на общую сумму свыше 80 миллионов рублей. Следователи насчитали 20 томов.
Как установили полицейские, женщина действовала по отработанной схеме: обещала знакомым и друзьям купить для них квартиры, коммерческую недвижимость или автомобили на аукционах по заниженным ценам. Условия были настолько заманчивыми, что люди отдавали ей залоги и полную стоимость имущества. После получения денег мошенница не пропадала, а продолжала вести диалог, убеждая, что сделка вот-вот завершится.
«Многие потерпевшие терпеливо ждали годами, некоторые обращались в судебные органы, где мошенница выступала ответчиком, оплачивая услуги своих представителей деньгами, полученными противозаконным путём от истцов», — сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
Когда желающих приобрести несуществующие объекты не находилось, женщина просто занимала деньги под любыми предлогами — вплоть до болезней и смертей родственников. Полученные средства шли на личные нужды: дома, машины, отдых.
Задержали подозреваемую в ноябре 2024 года при силовой поддержке ОМОН Росгвардии. В ходе обысков изъяты документы, подтверждающие преступную деятельность. На имущество обвиняемой — недвижимость, землю и дорогие авто — наложен арест на сумму 29 миллионов рублей.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Новосибирска.