В Новосибирске будут судить женщину, обманувшую 19 человек на 80 миллионов

Как установили полицейские, женщина действовала по отработанной схеме: обещала знакомым и друзьям купить для них квартиры, коммерческую недвижимость или автомобили на аукционах по заниженным ценам. Условия были настолько заманчивыми, что люди отдавали ей залоги и полную стоимость имущества. После получения денег мошенница не пропадала, а продолжала вести диалог, убеждая, что сделка вот-вот завершится.