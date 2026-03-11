Юрист Соловьев: Усольцевых продолжат искать после признания погибшими

Признание пропавших Усольцевых в Красноярском крае погибшими позволит их родственникам вступить в наследство, заявил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. В конце марта будет полгода с момента их исчезновения.
«Признание погибшими — это такой юридический факт, который необходим для родственников, для оформления разнообразных документов. Например, для вступления в наследование. Мы понимаем, что, пока не установлен факт смерти человека, не может открыться наследственное дело», — сказал Соловьев.
Юрист отметил, что пока у следствия превалирует версия о гибели семьи от несчастного случая.
«Как я понимаю, оснований считать иначе у следствия пока нет. Конспирологические версии, которые возникали, не нашли подтверждения. Что касается следствия, то в случае признания Усольцевых погибшими оно не будет остановлено. И как только в урочище, где они пропали, сойдет снег, возобновятся поиски. И если найдут одежду, костные останки или какой-то биологический материал, это также позволит подтвердить факт гибели», — добавил Соловьев.
Также он обратил внимание, что через некоторое время следствие может быть приостановлено, если тела Усольцевых так и не найдут.
«Через какое-то время следствие может быть приостановлено по криминальной статье, потом вновь возобновиться, если будут основания», — подытожил эксперт.