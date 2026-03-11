Ричмонд
Омского работника РЖД призвали к ответу за допущенную халатность

Мастер линейного участка по неотложным работам не провел необходимые работы, в ходе чего был нанесен ущерб почти на 2 миллиона рублей.

Источник: Freepik

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завершил расследование дела в отношении железнодорожника, допустившего сход двух вагонов на станции. Работник обвиняется в совершении преступления, в ходе которого по неосторожности был причинен крупный ущерб.

В апреле 2025 года мастер линейного участка на станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, обязанный исполнять неотложные работы, не обеспечил замену негодных брусьев и шпал стрелочного перевода. Итогом халатного отношения стал сход с рельс двух грузовых вагонов. Ущерб, понесенный собственником вагонов, оценивается на сумму более 1,8 млн. рублей.

Следователи по делу собрали достаточное количество доказательств. Суд рассмотрит вопрос по существу.

Ранее мы сообщали о проверке прокуратурой на транспорте ЧП со сходом пустых грузовых вагонов.