Омского работника РЖД призвали к ответу за допущенную халатность

Омский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завершил расследование дела в отношении железнодорожника, допустившего сход двух вагонов на станции. Работник обвиняется в совершении преступления, в ходе которого по неосторожности был причинен крупный ущерб.
В апреле 2025 года мастер линейного участка на станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, обязанный исполнять неотложные работы, не обеспечил замену негодных брусьев и шпал стрелочного перевода. Итогом халатного отношения стал сход с рельс двух грузовых вагонов. Ущерб, понесенный собственником вагонов, оценивается на сумму более 1,8 млн. рублей.
Следователи по делу собрали достаточное количество доказательств. Суд рассмотрит вопрос по существу.
