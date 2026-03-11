Омского работника РЖД призвали к ответу за допущенную халатность

В апреле 2025 года мастер линейного участка на станции Карбышево-1 Западно-Сибирской железной дороги, обязанный исполнять неотложные работы, не обеспечил замену негодных брусьев и шпал стрелочного перевода. Итогом халатного отношения стал сход с рельс двух грузовых вагонов. Ущерб, понесенный собственником вагонов, оценивается на сумму более 1,8 млн. рублей.