Сыну экс-сотрудницы мэрии Самары грозит срок за вывод недвижимости

Напомним, 28 мая 2025 г. прокуратура подала к ООО «Медцентр» четыре отдельных иска по помещениям общей площадью 430 кв. м: на ул. Молодогвардейской, 36 (80,8 кв. м), ул. Гагарина, 55, литера 3 (94,5 кв. м), ул. Ташкентская, 162а (105,2 кв. м) и ул. Минская, 39 (149,4 кв. м). «Медцентр» выступал их арендатором с 2021—2022 гг., а в 2023—2024 гг. выкупил.
Также в арбитраж обратился департамент управления имуществом Самары с требованием признать недействительным договор аренды с «Медцентром» на помещения общей площадью 693 кв. м в здании по ул. Самарская, 61/ул. Ленинградская, 76−78. Позже администрация города отказалась от этого иска.
В конце января — феврале арбитражный суд вынес решения по всем четырем искам прокуратуры, удовлетворив их. При этом в каждом решении раскрыт механизм, позволивший компании получить эти активы.
Успехам «Медцентра», как установили суды, способствовала его аффилированность Татьяне Кадетовой, в то время начальнику отдела приватизации и организации продаж департамента управления имуществом Самары. Как установил суд, всю финансово-хозяйственную деятельность юридического лица фактически осуществлял сын чиновницы Дмитрий Кадетов. Учредителями ООО выступали Дарья Кадетова (супруга Дмитрия Кадетова) и ее мать Елена Лукьянова.
Компания смогла получить помещения без торгов, заявляя, что будет использовать их для медицинской деятельности. По факту же объекты сдавались в субаренду. Спустя время «Медцентр» пользовался преимущественным правом выкупа арендованного имущества, также без торгов.
«Факт заинтересованности при принятии решения в отношении муниципального имущества, предоставляемого в аренду и последующее его отчуждение по преимущественному праву выкупа в пользу близких родственников подтвержден результатами проверки соблюдения Кадетовой Т. Н. ограничений и запретов, установленных законодательством о противодействии коррупции при прохождении муниципальной службы в вышеуказанной должности в Департаменте», — указывается в одном из решений арбитража.
Прокурорской проверкой был установлен конфликт интересов. Надзорное ведомство, в частности, потребовало изменить основания и формулировку увольнения Татьяна Кадетовой с «по собственной инициативе» на «увольнение в связи с утратой доверия». В августе 2025 г. иск был удовлетворен Ленинским районным судом, в декабре решение устояло в апелляции.
Все это позволило судьям областного арбитража признавать сделки недействительными на том основании, что они были заключены с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции.
Раскрытая схема оказалась похожей на ту, что была засвечена в деле директора консалтинговой компании REC Никиты Петухова, который стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Дмитрию Кадетову также грозит уголовная ответственность — в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Об этом сообщается в решениях арбитража. Уточнить, на какой стадии находится его расследование, на момент публикации не удалось.
Дмитрий Кадетов (или человек с полностью совпадающими ФИО) в 2016 — 2017 гг. был заместителем министра топлива и энергетики Крыма. До этого окончил юрфак СамГУ, с 2006 г. работал помощником юрисконсульта в самарском ООО ЧОП «Щит», с 2009 г. — следователем, старшим следователем следственного отдела по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области, с 2013 г. — помощником гендиректора АО «Самарская региональная энергетическая корпорация» (СамРЭК), с 2014 по март 2016 г. — начальником юридического отдела СамРЭК. Также он в 2015—2016 гг. являлся совладельцем ООО «Курорты Штормового», зарегистрированного в с. Штормовое Сакского района Крыма (сейчас компания не действует).