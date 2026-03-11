Сыну экс-сотрудницы мэрии Самары грозит срок за вывод недвижимости

Дмитрий Кадетов (или человек с полностью совпадающими ФИО) в 2016 — 2017 гг. был заместителем министра топлива и энергетики Крыма. До этого окончил юрфак СамГУ, с 2006 г. работал помощником юрисконсульта в самарском ООО ЧОП «Щит», с 2009 г. — следователем, старшим следователем следственного отдела по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области, с 2013 г. — помощником гендиректора АО «Самарская региональная энергетическая корпорация» (СамРЭК), с 2014 по март 2016 г. — начальником юридического отдела СамРЭК. Также он в 2015—2016 гг. являлся совладельцем ООО «Курорты Штормового», зарегистрированного в с. Штормовое Сакского района Крыма (сейчас компания не действует).