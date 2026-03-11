Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17 человек спасли после массовой аварии на трассе Астана — Караганда (видео)

Спасатели пришли на помощь людям, которые оказались на трассе после массового ДТП. Была произведена эвакуация 17 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Инцидент произошел на автодороге Астана — Караганда. На пульт 112 поступило сообщение о необходимости помощи людям после столкновения нескольких автомобилей.

Прибывшие на место спасатели установили, что несколько транспортных средств попали в дорожно-транспортное происшествие, а пассажиры оказались на трассе в сложных погодных условиях. Сильный ветер и метель значительно осложняли ситуацию.

В ходе спасательной операции людей, оставшихся возле села Жалтырколь, эвакуировали на высокопроходимой технике. В результате все 17 человек благополучно были доставлены в Астану.

МЧС призывает граждан в период неблагоприятных погодных условий воздерживаться от дальних поездок, следить за прогнозом погоды и обращать внимание на SMS-оповещения.

Накануне цепное ДТП произошло на трассе Астана — Караганда. В результате скончался один человек. На 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств. Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий.