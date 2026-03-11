17 человек спасли после массовой аварии на трассе Астана — Караганда (видео)

Инцидент произошел на автодороге Астана — Караганда. На пульт 112 поступило сообщение о необходимости помощи людям после столкновения нескольких автомобилей.
Прибывшие на место спасатели установили, что несколько транспортных средств попали в дорожно-транспортное происшествие, а пассажиры оказались на трассе в сложных погодных условиях. Сильный ветер и метель значительно осложняли ситуацию.
В ходе спасательной операции людей, оставшихся возле села Жалтырколь, эвакуировали на высокопроходимой технике. В результате все 17 человек благополучно были доставлены в Астану.
МЧС призывает граждан в период неблагоприятных погодных условий воздерживаться от дальних поездок, следить за прогнозом погоды и обращать внимание на SMS-оповещения.
Накануне цепное ДТП произошло на трассе Астана — Караганда. В результате скончался один человек. На 147-м километре трассы столкнулись семь транспортных средств. Причиной аварии стало резкое ухудшение погодных условий.