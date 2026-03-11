Уголовное дело о неуплате 75 млн рублей за никотин завели в Иркутске

IrkutskMedia, 11 марта. Иркутская таможня возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя за уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 75 млн рублей. Преступление было выявлено по результатам проверки Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, установлено, что участник внешнеэкономической деятельности ввез на таможенную территорию ЕАЭС электронные нетабачные устройства и испарители. При этом предприниматель не оплатил акциз и НДС за никотин, входящий в состав жидкости указанных устройств.
В пресс-службе Иркутской таможни уточнили, что в период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года нарушитель подал 10 деклараций на ввозимый товар. Продавец привёз более 1,3 млн вейпов китайского производства. Жидкость для электронных систем доставки никотина является самостоятельным подакцизным товаром. Исходя из объема предзаправленной жидкости (от 2 до 6 мл в одном испарителе), сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 75 млн рублей.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле транспортной прокуратуры.
