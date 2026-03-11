Уголовное дело о неуплате 75 млн рублей за никотин завели в Иркутске

В пресс-службе Иркутской таможни уточнили, что в период с декабря 2020 по ноябрь 2021 года нарушитель подал 10 деклараций на ввозимый товар. Продавец привёз более 1,3 млн вейпов китайского производства. Жидкость для электронных систем доставки никотина является самостоятельным подакцизным товаром. Исходя из объема предзаправленной жидкости (от 2 до 6 мл в одном испарителе), сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 75 млн рублей.