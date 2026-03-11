Три человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Пожар начался в полночь сегодня, 11 марта. К приезду первого спасательного подразделения полыхала кровля дома по всей площади и существовала угроза распространения огня на ближайшие строения. В 00:47 пожар локализовали на площади 228 квадратных метров, а полностью ликвидировать его удалось только в 3:12 силами 8 человек и 3 единицы техники.