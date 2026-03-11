За взятку в 1,1 млн рублей задержали чиновника в Тверской области

Глава Осташковского муниципального округа Тверской области Алексей Титов задержан по подозрению в получении взятки. Об этом 10 марта сообщило следственное управление Следственного комитета по Тверской области.
По данным следствия, чиновник получил деньги в салоне автомобиля, припаркованного в Твери. Как уточнили в СК, мужчина, действовавший в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передал ему 1 млн 100 тыс. рублей.
После передачи денежных средств подозреваемый был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.
Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Основанием для возбуждения дела стали материалы, переданные в СК сотрудниками ФСБ.
По версии следствия, деньги предназначались за содействие в продаже объектов недвижимости, находящихся в собственности Осташковского округа, по заниженной цене. Речь идет о покровительстве при подборе таких объектов и сопровождении сделок.
В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы собирают доказательства по уголовному делу.
Читайте также: Для повышения явки на выборах могут использовать маркетплейсы в РФ.