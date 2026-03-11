Ричмонд
В Иркутске предприниматель не заплатил 75 миллионов налогов за ввоз вейпов

Таможня завела дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Правоохранители проверили, как один из бизнесменов в Иркутске соблюдает таможенное законодательство. Выяснилось, что участник внешнеэкономической деятельности ввез в страну электронные нетабачные устройства и испарители. При этом он не уплатил акциз и налог на добавленную стоимость за никотин, который содержится в жидкости для таких устройств. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В результате бюджет недополучил больше 75 миллионов рублей. По материалам прокуратуры Иркутская таможня завела уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, — говорится в сообщении ведомства.

Ход расследования контролирует транспортная прокуратура.

