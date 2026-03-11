В Иркутске предприниматель не заплатил 75 миллионов налогов за ввоз вейпов

Правоохранители проверили, как один из бизнесменов в Иркутске соблюдает таможенное законодательство. Выяснилось, что участник внешнеэкономической деятельности ввез в страну электронные нетабачные устройства и испарители. При этом он не уплатил акциз и налог на добавленную стоимость за никотин, который содержится в жидкости для таких устройств. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.