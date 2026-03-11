Ричмонд
Фигурантка дела Минпромторга о хищении 450 млн рублей попросила суд об УДО

Бывшая глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова подала в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Бывшая глава департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Ольга Колотилова подала в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные из судебной картотеки.

Документ был зарегистрирован 5 марта.

Колотилову осудили по делу о хищении средств при реализации государственной программы «Фарма-2020». Речь идет о сумме около 450 млн рублей.

Колотилову и заместителя директора департамента фармацевтической промышленности Минпромторга Ольгу Покидышеву задержали в мае 2021 года. Им предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что чиновницы помогли заключить контракты с группой компаний «Фармдискавери». Эти соглашения предусматривали закупку за границей лекарственных препаратов для последующей доработки в России.

В 2024 году Таганский районный суд Москвы приговорил обеих бывших сотрудниц Минпромторга к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

По этому же делу были осуждены и представители бизнеса. Бывший руководитель компаний группы «Фармдискавери» Эльмира Зубкова получила 6 лет и 6 месяцев лишения свободы. Экс-глава группы Артем Вашуров был приговорен к 6 годам и 10 месяцам колонии.

Совладелец группы «Фармдискавери» Владимир Зубков умер во время судебного разбирательства.

