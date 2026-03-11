В Магнитогорске бесправник на BMW бизнес-класса врезался в трактор: погиб человек, пострадали еще трое

В Магнитогорске поздним вечером 10 марта произошла смертельная авария. На улице Заготовительной BMW 525 слишком сильно разогнался и врезался в ехавший впереди трактор «Беларус» с прицепом.
За рулем иномарки был 32-летний бесправник.
Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, на месте ДТП погиб 19-летний пассажир BMW.
Водитель и еще двое пассажиров иномарки госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших — 16-летняя девушка, у нее сотрясение мозга и черепно-мозговая травма.