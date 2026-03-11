Мужчина сгорел во время пожара в тёплой остановке в Якутске

Обгоревшего человека нашли после того, как потушили возгорание. Пострадавшего с тяжёлыми ожогами увезли в больницу. К несчастью, мужчина скончался. По факту случившегося прокуратура начала проверку. Сейчас сотрудники ведомства выясняют все детали инцидента и устанавливают, что стало причиной возгорания.