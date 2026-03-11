В Красноярске 22-летний курьер помог мошенникам украсть более 440 тысяч рублей

В дежурную часть отдела полиции обратились два пожилых человека и сообщили, что стали жертвами телефонных аферистов. Общая сумма ущерба составила более 440 тыс. рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они сообщали потерпевшим, что их денежные средства необходимо задекларировать, после чего финансы якобы будут возвращены владельцам. Мужчина 85 лет. отдал курьеру, приехавшему после звонка «специалистов», свои сбережения в размере 301 тыс. рублей. А 79-летняя жительница Ленинского района лишилась 145 тыс. рублей.