В Красноярске 22-летний курьер помог мошенникам украсть более 440 тысяч рублей

Об этом сообщили в ГУ МВД России по краю.
В дежурную часть отдела полиции обратились два пожилых человека и сообщили, что стали жертвами телефонных аферистов. Общая сумма ущерба составила более 440 тыс. рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками Центробанка и правоохранительных органов. Они сообщали потерпевшим, что их денежные средства необходимо задекларировать, после чего финансы якобы будут возвращены владельцам. Мужчина 85 лет. отдал курьеру, приехавшему после звонка «специалистов», свои сбережения в размере 301 тыс. рублей. А 79-летняя жительница Ленинского района лишилась 145 тыс. рублей.
Сотрудники ОВД установили личность пособника дистанционных обманщиков. Им оказался житель краевой столицы, который выступал в роли курьера и переводил украденные деньги «организатору» мошеннической схемы.
«В ходе следствия полицейские установили, что в октябре прошлого года молодой человек, нуждаясь в подработке, откликнулся на сомнительную вакансию. “Куратор” аферистов предложил обвиняемому роль “курьера” с заработком в размере 2,5% от каждой вырученной суммы», — рассказали правоохранители.
Благодаря действиям сотрудников полиции ущерб в размере 131 тыс. рублей, причиненный незаконными действиями обвиняемого, был частично возмещен.
В отношении помощника телефонных аферистов возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас он находится под стражей.