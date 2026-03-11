Ричмонд
В Красноярске автомобилист сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП (видео)

В Красноярске инспекторы полка ДПС задержали водителя, который сбил велосипедиста и скрылся с места аварии.

Источник: Аргументы и факты

Все случилось несколько дней назад в микрорайоне Зеленая Роща: возле дома № 18 по улице Ястынская автомобиль «Фольксваген» столкнулся с 35-летним велосипедистом и, не останавливаясь, уехал.

«Сотрудники красноярского полка ДПС оперативно приступили к розыску виновника ДТП и вскоре установили его личность. Им оказался 55-летний местный житель, который пояснил, что испугался ответственности. В отношении нарушителя был собран материал по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусматривающей лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток», — рассказали в дорожной полиции.

Отмечается, что с начала года в Красноярске за оставление места ДТП привлекли к ответственности уже более 650 водителей.