Красноярец отправится под суд за избиение владельца шаурмичной

Инцидент произошел в феврале 2025 года. Мужчина зашел в кафе на ул. Матросова в Красноярске, заказал себе шаурму и выпил алкоголя. Опьянев, он начал предъявлять претензии хозяину кафе, слова переросли в ссору, а потом в драку на улице.