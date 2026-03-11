Красноярец отправится под суд за избиение владельца шаурмичной

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Инцидент произошел в феврале 2025 года. Мужчина зашел в кафе на ул. Матросова в Красноярске, заказал себе шаурму и выпил алкоголя. Опьянев, он начал предъявлять претензии хозяину кафе, слова переросли в ссору, а потом в драку на улице.
«Агрессор нанес жертве множество ударов по голове, из-за чего тот попал в больницу с неизгладимыми травмами лица. Доследственная проверка показала вред здоровью средней тяжести, и возбудили дело. Но прокурор усомнился в выводах первой экспертизы — характер ран был слишком серьезным», — рассказали в прокуратуре.
Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила тяжкий вред. В результате дело переквалифицировали по более тяжкой статье.
В настоящее время мужчине утверждено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с обезображиванием лица из хулиганских побуждений по п. «д» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Уголовное дело рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска.