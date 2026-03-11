Спасатели ищут пропавшего туриста в нацпарке «Красноярские Столбы»

В Красноярске продолжаются поиски 55-летнего мужчины, который отправился на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и пропал. По данным Красноярского поисково-спасательного отряда, турист ушёл в район заповедника ещё 9 марта и до сих пор не вернулся.