Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полицейская машина дважды за два года влетела в один и тот же дом в Сиднее

Полицейская машина протаранила частный дом в Сиднее. Это уже второй подобный инцидент с этим зданием за два года. Об этом сообщил местный телеканал 9News.

Источник: Life.ru

Полиция врезалась в дом в Сиднее. Видео © X / Naqeeb Hussain.

Камера зафиксировала момент аварии. Полицейский автомобиль резко свернул и врезался в фасад дома в западной части Сиднея. Авария случилась, когда стражи порядка мчались на срочный вызов. Они не справились с управлением и врезались в дом в районе Меррилендс.

Двое полицейских и жильцы дома остались невредимы. Но повреждения оказались настолько серьёзными, что семье пришлось искать другое место для ночлега.

Ранее Life.ru писал, как в Таиланде мужчина врезался на пикапе в кафе, где ужинала его бывшая жена с друзьями. 34-летняя Пенсри отмечала отъезд друга за границу, когда белый пикап на большой скорости влетел на веранду. Машина столкнулась со столиком, за которым сидела компания. В результате аварии пострадали семь человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.