Полицейская машина дважды за два года влетела в один и тот же дом в Сиднее

Ранее Life.ru писал, как в Таиланде мужчина врезался на пикапе в кафе, где ужинала его бывшая жена с друзьями. 34-летняя Пенсри отмечала отъезд друга за границу, когда белый пикап на большой скорости влетел на веранду. Машина столкнулась со столиком, за которым сидела компания. В результате аварии пострадали семь человек.