Развожаев: в Севастополе отражают атаку ВСУ, сбито пять воздушных целей

Беспилотники ВСУ удалось уничтожить в районе Северной стороны и Фиолента в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе российские военные отражают атаку украинских формирований. Как рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале, над городом сбили пять воздушных целей, при этом гражданские объекты не пострадали.

«По предварительной информации, сбито 5 воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — уточнил глава региона.

Местных жителей Михаил Развожаев призвал сохранять спокойствие и не выходить из укрытий до завершения ликвидации угрозы. Он подчеркнул, что все экстренные службы находятся в полной готовности.

Накануне Министерство обороны России отчиталось об успешной работе ПВО в других регионах. В течение четырех часов накануне вечером, 10 марта, дежурные расчеты перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотников.

В оборонном ведомстве уточнили, что все дроны были самолетного типа. Атака беспилотников была пресечена в небе над несколькими российскими регионами.