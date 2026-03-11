Фермер смерти: как Роберт Пиктон десятилетиями убивал женщин в Канаде

Социальные работники позже заметили тревожную закономерность. Женщины начали исчезать.
Поначалу исчезновения казались отдельными случаями. Многие пропавшие страдали наркотической зависимостью и часто меняли место проживания. Полиция не связывала эти случаи между собой.
К концу 1990-х активисты составили список пропавших женщин. В нём было более 60-ти имён.
Ферма на окраине.
Примерно в 30-ти километрах от центра Ванкувера расположен пригород Порт-Кокитлам. Здесь в 1949 году родился Роберт Уильям Пиктон. Его семья владела свинофермой на улице Доминион.
Ферма занимала несколько гектаров земли. На территории находились сараи, загоны для свиней и небольшая бойня. Соседи позже вспоминали, что хозяйство выглядело запущенным.
Пиктон рос в условиях тяжёлой работы на ферме. Школьные учителя отмечали у него трудности с обучением. После окончания школы он почти не покидал семейное хозяйство.
После смерти родителей ферма перешла Роберту и его брату Дэвиду. К концу 1990-х хозяйство практически прекратило сельскохозяйственную деятельность.
Клуб на свиноферме.
В одном из зданий фермы появился импровизированный ночной клуб. Его назвали «Пиггис Пэлас». Формально клуб был зарегистрирован как благотворительная организация.
На практике здесь проходили шумные вечеринки. На них приезжали байкеры, дилеры и случайные гости.
Некоторые свидетели утверждали, что на вечеринках присутствовали до двух тысяч человек. На территорию фермы регулярно приезжали женщины из Даунтаун-Истсайд.
Для многих поездка на ферму начиналась как обычная встреча с клиентом.
Первая исчезнувшая.
Одной из первых женщин, исчезновение которой позже связали с делом Пиктона, стала Лилиан Джин О’Дэр. Она пропала в 1978 году.
Следствие не обнаружило признаков преступления. Женщину объявили пропавшей без вести.
В последующие годы исчезновения продолжались. Каждое дело рассматривалось отдельно.
Полиция не связывала их между собой.
Женщины, которые не вернулись.
Марни Фрей исчезла в декабре 1997 года. Ей было двадцать четыре года. Она жила в Даунтаун-Истсайд и страдала наркотической зависимостью.
Бренда Вулф пропала в апреле 2000 года. Ей было 32 года. Она работала на улице Хейстингс.
Андреа Джоусбери исчезла в июне 2001 года. Ей было 22 года. Она недавно переехала в Ванкувер.
Серина Абботсуэй пропала в августе 2001 года. Ей было 29 лет. Она жила в одном из дешёвых мотелей района.
Мона Ли Уилсон исчезла в ноябре 2001 года. Ей было 26 лет.
Ошибка полиции.
В 1997 году женщина по имени Венди Линн Айстеттер обратилась в полицию. Она заявила, что Пиктон напал на неё на ферме.
По её словам, ей удалось сбежать.
Полиция арестовала Пиктона и предъявила обвинение в покушении на убийство. Однако дело закрыли в 1998 году.
Прокуратура сочла показания свидетельницы недостаточно надёжными. Позднее комиссия расследования назвала это решение серьёзной ошибкой.
Информатор.
В 1999 году полиция получила сообщение от информатора. Он утверждал, что на ферме Пиктона хранится морозильник с человеческими останками.
Эта информация не привела к обыску фермы. Следствие не получило ордер на обыск.
Обыск.
6 февраля 2002 года полиция получила ордер на обыск фермы. Формальным поводом стало незаконное хранение оружия.
Обыск проводили сотрудники федеральной конной полиции Канады и полиции Ванкувера.
Во время обыска следователи обнаружили личные вещи пропавших женщин.
Поиск улик на ферме Пиктона, Порт-Кокитлам, 2002. Фото: Королевская канадская конная полиция / Викисклад.
Арест.
22 февраля 2002 года Роберта Пиктона арестовали. Его доставили в следственный изолятор Ванкувера.
Сначала ему предъявили обвинения по двум эпизодам убийства.
Позднее количество обвинений увеличилось до 26-ти.
Самое большое место преступления.
Ферму превратили в криминалистическую площадку. Это было крупнейшее расследование убийств в истории страны.
На месте работали криминалисты, антропологи и эксперты по генетике. Землю просеивали как на археологических раскопках.
Следователи обнаружили останки или генетические следы тридцати трёх женщин.
Следующая часть расследования.
Дальнейшее расследование включало внедрение агента под прикрытием. Операция получила название «Мистер Биг».
Во время беседы с агентом Пиктон заявил, что убил 49 женщин.
Операция внедрения.
После ареста следствие продолжало искать доказательства, которые подтвердят масштаб преступлений. Полиция решила использовать метод внедрения агента под прикрытием. Этот метод известен в канадской практике как операция «Мистер Биг».
Суть операции заключается в создании вымышленной преступной организации. Подозреваемого постепенно вовлекают в её деятельность и убеждают рассказать о своих преступлениях. Главный агент играет роль криминального лидера, который обещает помощь и защиту.
Пиктона познакомили с человеком, представившимся участником преступной сети. Постепенно между ними установилось доверие. В ходе разговоров подозреваемый начал рассказывать о своих преступлениях.
По данным следствия, Пиктон заявил агенту, что убил 49 женщин. Он также сказал, что хотел довести число жертв до 50-ти.
Криминалистическая работа на ферме.
Ферма в Порт-Кокитламе стала крупнейшим местом расследования убийств в истории страны. Территорию разделили на десятки квадратных участков для систематического поиска улик.
Следователи применяли методы археологических раскопок. Почву просеивали через специальные сита, чтобы обнаружить фрагменты костей и зубов.
В расследовании участвовали антропологи, эксперты по генетике и специалисты по судебной медицине. Каждая находка тщательно документировалась.
По итогам экспертиз были обнаружены останки или генетические следы 33-х женщин. Некоторые фрагменты находились в земле, другие обнаружили в зданиях фермы.
Женщины из списка пропавших.
Марни Фрей была одной из первых жертв, чьё дело рассматривал суд. Она родилась в 1973 году и выросла в Британской Колумбии. В конце девяностых она оказалась в Даунтаун-Истсайд.
Бренда Вулф исчезла в апреле 2000 года. Ей было 32 года. Родственники описывали её как спокойного и дружелюбного человека.
Андреа Джоусбери пропала летом 2001 года. Ей было 22 года. Она приехала в Ванкувер из другого города в поисках работы.
Серина Абботсуэй исчезла в августе 2001 года. Ей было 29 лет. Она жила в дешёвой гостинице района.
Мона Ли Уилсон пропала в ноябре 2001 года. Ей было 26 лет. Она воспитывала сына.
Джорджина Папин исчезла весной 2001 года. Ей было 34 года. Родственники долго искали её самостоятельно.
Тамара Чиппауэй пропала в 2001 году. Она жила в Даунтаун-Истсайд и часто появлялась на улице Хейстингс.
Джейн Доу — имя, которое использовали следователи для неопознанной жертвы. Её личность долго не удавалось установить.
Хизер Ботсфорд исчезла в конце девяностых годов. Она была знакома с несколькими женщинами из списка пропавших.
Диана Мангел исчезла при схожих обстоятельствах. Она также работала на улице Хейстингс.
Тереза Холл пропала после встречи с клиентом. Свидетели видели, как она садилась в автомобиль.
Эти женщины стали частью длинного списка пропавших. Многие из них знали друг друга.
Начало суда.
Судебный процесс начался в январе 2006 года в Верховном суде провинции Британская Колумбия. Заседания проходили в городе Нью-Вестминстер.
Изначально прокуратура предъявила Пиктону обвинения по двадцати шести эпизодам убийства. Судья решил разделить процесс на две части.
В первую часть вошли шесть убийств. Это решение должно было сократить продолжительность процесса.
Ожидалось, что полный процесс мог занять несколько лет.
Аргументы обвинения.
Прокуратура представила большое количество доказательств. Среди них были фрагменты останков, найденные на ферме.
Эксперты по генетике провели анализ ДНК. Они связали некоторые находки с пропавшими женщинами.
Следствие также представило личные вещи жертв. Некоторые предметы обнаружили в зданиях фермы.
Дополнительным элементом обвинения стали показания свидетелей.
Позиция защиты.
Адвокаты Пиктона утверждали, что доказательства являются косвенными. Они также заявляли, что на ферме часто проходили вечеринки.
По версии защиты, личные вещи могли оказаться на ферме случайно.
Защита также подвергла сомнению достоверность некоторых экспертиз.
Суду предстояло оценить аргументы обеих сторон.
Приговор.
После нескольких месяцев слушаний присяжные удалились для обсуждения.
9 декабря 2007 года они вынесли решение. Пиктон был признан виновным в шести убийствах второй степени.
11 декабря суд вынес окончательный приговор. Пиктон получил пожизненное заключение без права условного освобождения на 25 лет.
Последствия.
Дело Пиктона вызвало общественную дискуссию в Канаде. Многие эксперты задавали вопрос, почему исчезновения женщин не привели к быстрому расследованию.
В 2010 году правительство провинции создало специальную комиссию расследования.
Комиссия изучала действия полиции в период исчезновения женщин.
Итоговый отчёт был опубликован в 2012 году.
Последние годы Пиктона.
Пиктон отбывал наказание в тюрьме строгого режима. Он находился под наблюдением сотрудников исправительной системы.
В мае 2024 года другой заключённый напал на него с самодельным оружием.
Через несколько дней Пиктон умер в больнице от полученных травм.
Эпилог.
Суд признал Роберта Пиктона виновным в шести убийствах. Однако следствие считает, что число жертв могло достигать 49-ти человек.
Точное количество погибших установить невозможно. Некоторые женщины из списка пропавших до сих пор считаются исчезнувшими.
История фермы в Порт-Кокитламе стала одним из самых известных уголовных дел современной Канады. Она также стала символом того, как долгое время могут оставаться незамеченными исчезновения людей из уязвимых социальных групп.
Читайте также: Библейский Джон — серийный убийца, который исчез из истории Глазго.