Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Партизанска арестована по подозрению в убийстве сожителя

Убийство произошло в ночь на 9 марта в квартире на улице Индустриальная.

Источник: Комсомольская правда

В Партизанске по ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу 46-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в убийстве своего сожителя, которое произошло в ночь с 8 на 9 марта 2026 года. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.

В одной из квартир на улице Индустриальная между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватилась за нож. Удар пришелся в живот мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Учитывая позицию надзорного ведомства, суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца. Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Партизанска взяла на контроль ход расследования этого дела.