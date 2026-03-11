Жительница Партизанска арестована по подозрению в убийстве сожителя

В Партизанске по ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу 46-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в убийстве своего сожителя, которое произошло в ночь с 8 на 9 марта 2026 года. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.