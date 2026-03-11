Жительница Партизанска арестована по подозрению в убийстве сожителя

В Партизанске по ходатайству прокуратуры суд заключил под стражу 46-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в убийстве своего сожителя, которое произошло в ночь с 8 на 9 марта 2026 года. Об этом сообщили в прокуратуре Приморья.
В одной из квартир на улице Индустриальная между сожителями вспыхнул конфликт, в ходе которого женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, схватилась за нож. Удар пришелся в живот мужчины. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Учитывая позицию надзорного ведомства, суд отправил обвиняемую под стражу на два месяца. Уголовное дело квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Прокуратура Партизанска взяла на контроль ход расследования этого дела.