Развожаев: в Севастополе сбили пять воздушных целей

Военные сбили в Севастополе пять воздушных целей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Сообщение появилось в 06:10 мск. В 05:43 чиновник проинформировал о воздушной тревоге, а через несколько минут, в 05:50, — об отражении атаки ВСУ силами противовоздушной обороны (ПВО).
«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — говорится в публикации.
Глава города уточнил, что, по данным спасательной службы, никакие гражданские объекты не пострадали.
Днями ранее, в ночь на пятницу, 6 марта, ВСУ устроили гибридную атаку беспилотниками со стальными шарами на Севастополь. Всего над Крымом было перехвачено 56 летательных аппаратов.