Прокурор вступился за сбитого самокатчиком омского ребенка

Апелляция не помогла родителям подростка отменить выплату.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области поддержала требования матери малолетнего мальчика, пострадавшего от наезда 16-летнего электросамокатчика. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 11 марта. Инцидент произошел в апреле 2025 года на аллее Олимпийских чемпионов в неподалеку от улицы Думской.

После того, как подросток за рулем СИМ сбил ребенка, медики зафиксировали у малыша легкий вред здоровью. Речь идет о многочисленных ссадинах и кровоподтеках на лице и голове. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, оценив переживания сына в 150 тысяч рублей. Первая инстанция сочла требования обоснованными, но лишь частично. Постановила взыскать с виновника 100 тысяч рублей, уточнив, что при отсутствии у несовершеннолетнего собственных средств выплату должны покрыть его родители. Такое решение не устроило отца подростка, и он его обжаловал.

Коллегия по гражданским делам Омского областного суда изучила материалы дела и заслушала заключение прокурора. В итоге апелляционная жалоба осталась без удовлетворения, а решение первой инстанции — без изменения.

Ранее мы рассказали, что под суд отправили омича, опрокинувшего в придорожный канал скутер с ребенком.

