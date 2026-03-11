Прокурор вступился за сбитого самокатчиком омского ребенка

После того, как подросток за рулем СИМ сбил ребенка, медики зафиксировали у малыша легкий вред здоровью. Речь идет о многочисленных ссадинах и кровоподтеках на лице и голове. Мать пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, оценив переживания сына в 150 тысяч рублей. Первая инстанция сочла требования обоснованными, но лишь частично. Постановила взыскать с виновника 100 тысяч рублей, уточнив, что при отсутствии у несовершеннолетнего собственных средств выплату должны покрыть его родители. Такое решение не устроило отца подростка, и он его обжаловал.