Пожизненно осужденный глава ОПГ «Пожарники» подал более 70 исков к колонии

В закрытой ныне колонии «Черный беркут» Бердуто несколько лет проходил в одежде с номером 92 и надписью «пожизненно», что в иске назвал незаконным клеймением. За это он получил компенсацию в 10 тысяч рублей, и также ещё 13 тысяч за то, что в этом учреждении не проводили два раза в год профилактические медицинские осмотры, сообщается в материалах.