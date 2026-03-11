Пожизненно осужденный глава ОПГ «Пожарники» подал более 70 исков к колонии

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Пожизненно осужденный лидер ОПГ «Пожарники» Алексей Бердуто за последние несколько лет подал более 70 исков к колонии и ФСИН, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Бердуто отбывает наказание в «Снежинке» — колонии особого режима для пожизненно заключенных в Хабаровском крае. Как указано в материалах, с 2019 года он подал более 70 исков, ответчиками по которым были исправительная колония или ФСИН.
Он оспаривал нарушения условий содержания, установленный в 20 килограммов предельный вес посылки, наложенные взыскания, неудобные условия для коротких свиданий, отказ во временном этапировании для посещения могилы матери. В одном из исков Бердуто сетовал, что на все его книги ставится штамп «проверено», после чего литературу «уже невозможно отправлять кому-либо в подарок или родственникам в личную библиотеку». В другом просил компенсацию в 10 тысяч рублей за вывод на режимные мероприятия в обеденное время, из-за чего «горячие блюда остыли, были несъедобными, их пришлось выбросить».
В суды также поступали иски с жалобами на состояние здоровья, цензуру переписки и даже изъятия коврика для йоги, подчеркивается в материалах.
Несколько исков Бердуто были частично или полностью удовлетворены. Так, он добился взыскания в свою пользу пяти и двух тысяч рублей с «Почты России» из-за направления его писем по неверному адресу.
В закрытой ныне колонии «Черный беркут» Бердуто несколько лет проходил в одежде с номером 92 и надписью «пожизненно», что в иске назвал незаконным клеймением. За это он получил компенсацию в 10 тысяч рублей, и также ещё 13 тысяч за то, что в этом учреждении не проводили два раза в год профилактические медицинские осмотры, сообщается в материалах.
Ещё 500 рублей Бердуто получил как компенсацию за непредставление одной помывки из-за аварии на водозаборе.
Самую большую компенсацию в 300 тысяч рублей взыскали в пользу осужденного за содержание в одиночной камере в течение девяти месяцев, хотя он к какой-либо дисциплинарной ответственности не привлекался. Позднее это решение было отменено кассационной инстанцией. В основном же многочисленные иски Бердуто были оставлены без удовлетворения, некоторые и вовсе не приняли к производству, заключается в материалах.
Преступное сообщество «Пожарники» действовало на территории Иркутской области с 1997 по 2003 годы. Во время передела сфер влияния участники банды устраняли бизнесменов и представителей противоборствующих преступных группировок, занимались реализацией нефтепродуктов, похищенных у Ангарской нефтехимической компании, а также покушались на жизни представителей органов власти.
В 2010 году суд приговорил лидера «Пожарников» Алексея Бердуто к пожизненному заключению. Еще пятеро членов банды получили от 12 до 22 лет колонии особого режима.