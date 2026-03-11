ПВО уничтожила более 40 дронов во время ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили налёт более чем из четырёх десятков вражеских БПЛА. Украинские дроны были уничтожены над Таганрогом, а также над Миллеровским, Чертковским, Шолоховским, Неклиновским и Куйбышевским районами.