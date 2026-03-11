Ричмонд
В Приангарье за год сократилось число погибших в ДТП

В Иркутской области продолжает снижаться число ДТП и погибших в них граждан. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о состоянии правопорядка в Иркутской области в 2025 году, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным, которые приводит ГУ МВД России по Приангарью, в 2025 году в ДТП на территории региона погибли 288 человек. Это на 1,4% ниже, чем в 2024-м, когда жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 292 человека. Годом ранее также было зафиксировано снижение смертности в ДТП: на 3%.

Всего же в регионе за 2025 год произошла 2 151 автоавария с погибшими и пострадавшими. Это почти на 6% ниже, чем было в 2024 (2 271 ДТП). Уменьшилось и число граждан, которые получили различные ранения в автоавариях. Этот показатель снизился на 5,6% по сравнению с 2024 годом и составил 2 677 человек.

Комплекс профилактических мероприятий позволил улучшить обстановку в сфере детского дорожно-транспортного травматизма. Уменьшилось количество совершенных ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 18 лет (-11%; 386), в том числе связанных с их гибелью (-19%; 17) и получением ранений различной степени тяжести (-11%; 428), — отмечается в аналитической справке ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщалось ранее, в Братске и Братском районе также наблюдается постепенное снижение числа погибших в результате ДТП. В 2025 году на дорогах города и района жертвами дорожно-транспортных происшествий стали 31 человек, в 2024-м — 32 человека, в 2023 году — 35 человек.