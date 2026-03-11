В Приангарье за год сократилось число погибших в ДТП

Всего же в регионе за 2025 год произошла 2 151 автоавария с погибшими и пострадавшими. Это почти на 6% ниже, чем было в 2024 (2 271 ДТП). Уменьшилось и число граждан, которые получили различные ранения в автоавариях. Этот показатель снизился на 5,6% по сравнению с 2024 годом и составил 2 677 человек.