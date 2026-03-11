Посмотрите, как выглядит место пропажи Усольцевых

Через полгода после таинственного исчезновения семьи Усольцевых заснеженные склоны Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае притягивают туристов даже сильнее, чем раньше. Очевидцы показали krsk.aif.ru, как выглядит тайга сегодня.
В марте 2026 года добраться до места пропажи по-прежнему не просто. Трехчасовой путь приводит в труднопроходимую местность с сугробами по пояс. Но, похоже, трагическая история в местах, где, казалось бы, нельзя заблудиться, стала новой точкой притяжения для многих путешественников.
Сейчас дорога от Красноярска до поселка Кутурчин сложна, как никогда. Асфальт заканчивается в поселке Нарва. Дальше на протяжении 60 км идет гравийная дорога. Ее чистят, но она остается очень скользкой, с ледяной коркой. К слову, именно в Нарве 57 лет назад снимали знаменитый фильм «Хозяин тайги» с Владимиром Высоцким.
В Кутурчинском Белогорье, в 208 километрах от Красноярска, в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых. Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь, по одной из версий, ушли к скале Буратинка. Это в семи километрах от базы «Геосфера», где остнавливалась семья на ночлег. Тогда поиски шли около двух недель. Обследовали 4500 квадратных километров. Участвовало 1500 добровольцев и спасателей. В октябре 2025 поиски остановили из-за рано выпавшего снега. Следов семьи Усольцевых не нашли.
Снег до сих пор в этих местах чрезвычайно глубокий. Идти по нему трудно. Человек, даже хорошо подготовленный и экипированный, проваливается в нанесенные за зиму сугробы по пояс. Чтобы хоть как-то пройти по заснеженным камням-курумникам, нужны снегоступы. Это специальные широкие лыжи. Без них передвигаться практически невозможно.
Туристы называют такой маршрут «тропить» — то есть прокладывать путь-тропу по непроходимому снежному насту. За час можно преодолеть не более двух километров. Человек быстро устает.
Местные жители называют эти горы Белками — из-за вечно заснеженных вершин. А вот туристы дали скалам другие имена: Буратинка и Мальвинка. Рядом течет река Мина. Популярный прогулочный маршрут вдоль нее называют Минская петля из-за характерного изгиба реки вокруг гор.
Также из Кутурчин туристы ходят на ещё один скальный выступ под названием Ивановский Белок и на Плато — относительно ровный участок гор.
В поселке Кутурчин открыты две турбазы: «Геосфера» и «Постоялый двор». Именно от первой турбазы ушли в тайгу и не вернулись Усольцевы. В длинные мартовские выходные 2026 года большинство домиков оказались заняты. Люди едут сюда во время короткой плюсовой оттепели ради снега и гор. На днях здесь ожидаются по ночам опять морозы до −36°С.
Но даже после трагического исчезновения семьи Усольцевых и сурового, капризного климата туристов меньше не стало. История с пропавшими людьми словно привлекла ещё больше внимания к этому месту. Туристы все чаще интересуются Кутурчинским Белогорьем.
Спрос на дикий турпоходный отдых растет, говорят krsk.aif.ru на турбазах. История с таинственной пропажей людей там, где заблудиться, по мнению опытных походников и старожилов, вообще невозможно, похоже, только подогревает интерес с этим местам.
