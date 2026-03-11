Посмотрите, как выглядит место пропажи Усольцевых

В Кутурчинском Белогорье, в 208 километрах от Красноярска, в сентябре 2025 года пропала семья Усольцевых. Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь, по одной из версий, ушли к скале Буратинка. Это в семи километрах от базы «Геосфера», где остнавливалась семья на ночлег. Тогда поиски шли около двух недель. Обследовали 4500 квадратных километров. Участвовало 1500 добровольцев и спасателей. В октябре 2025 поиски остановили из-за рано выпавшего снега. Следов семьи Усольцевых не нашли.