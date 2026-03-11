Экс-министра Иркутской области обвиняют в нарушении прав 60 детей-сирот

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы министерства имущественных отношений Иркутской области. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР и прокуратуре региона, ей предъявили обвинение в халатности и превышении полномочий, из-за чего пострадали десятки детей-сирот.
— По версии следствия, с 2020 по 2025 год чиновница знала, что число сирот, нуждающихся в жилье, растет, но не использовала доступные ресурсы для формирования специализированного жилищного фонда. Это нарушило права как минимум 35 человек из очереди, — рассказывают в пресс-службе ведомств.
Кроме того, в декабре 2023 года министерство закупило 25 квартир для сирот в поселке Залари. В феврале 2024 года обвиняемая подписала документы и передала жилье людям, хотя знала, что в нем нет централизованной канализации и бойлеров для горячей воды летом.
Следователи провели обыски, изучили документы и наложили арест на имущество экс-министра на сумму больше 15 миллионов рублей. Во время расследования удалось восстановить права 37 потерпевших, 12 из них уже получили квартиры. Дело направили в Кировский районный суд Иркутска. Обвиняемая свою вину не признала.
