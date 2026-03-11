В Волгограде эвакуировали МФЦ в центре города

Вечер вторника, 10 марта 2026 года, для посетителей и сотрудников офиса «Мои документы» в Центральном районе Волгограда выдался беспокойным.
Многофункциональный центр на улице Комсомольской пришлось экстренно покинуть из-за сообщения о происшествии. Очевидцы, проезжавшие мимо в районе путепровода, засняли на видео работу спецслужб прямо у входа в здание, — об этом сообщает v1.ru.
Картина на месте выглядела серьезно: у офиса припарковался пожарный расчет и реанимация скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Горожане рассказывают, что людей вывели на улицу — толпа собралась прямо на тротуаре рядом с остановкой «Комсомольская».
Волгоградцы, не успевшие доделать свои дела с документами, терпеливо ждали на свежем воздухе, пока экстренные службы проверят помещения.
Несмотря на тревожный вид спецмашин с мигалками, никаких признаков открытого огня или дыма прохожие не заметили. В региональном главке МЧС по Волгоградской области информацию о выезде подразделений подтвердили, но сразу успокоили: пожара в здании нет.
По всей видимости, вызов оказался ложным или оперативные службы проверяли информацию о задымлении, которое не подтвердилось.
Сами сотрудники МФЦ ситуацию никак не прокомментировали.
Ранее эксперты называли самые популярные смартфоны на 2026 год.