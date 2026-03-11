В Волгограде эвакуировали МФЦ в центре города

Несмотря на тревожный вид спецмашин с мигалками, никаких признаков открытого огня или дыма прохожие не заметили. В региональном главке МЧС по Волгоградской области информацию о выезде подразделений подтвердили, но сразу успокоили: пожара в здании нет.