В Таганроге и пяти районах Ростовской области отразили атаку более 40 БПЛА

В результате атаки ВСУ по Ростовской области никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Защитникам неба удалось ликвидировать и перехватить более 40 украинских дронов над регионом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Юрий Слюсарь.

«Минувшим вечером и ночью Ростовская область подвергалась массированной воздушной атаке. Более четырех десятков БПЛА отражены в городе Таганрог и пяти районах области — Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском», — написал глава региона в Telegram-канале.

По словам Слюсаря, в поселке Чертково из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников оказалась повреждена линия электропередачи. Возгорания удалось избежать. Губернатор добавил, что аварийные службы сработали оперативно и довольно быстро восстановили подачу электричества в частные дома. При этом он предупредил жителей, что угроза новых атак беспилотников в регионе сохраняется.

Тем временем атакам с воздуха подверглись и другие российские территории. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что российские военные отражают нападение украинских формирований в его регионе. По его словам, над городом были сбиты пять воздушных целей в районе Северной стороны и мыса Фиолент.

