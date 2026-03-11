Ричмонд
Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем

По данным СМИ, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.

Airbus A319 долетел до города Богучаны. Несмотря на это, его решили вернуть в аэропорт следования. Прямо сейчас самолет подлетает к Красноярску, уточнили в публикации.

До этого Boeing 777−200 авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы на Пхукет, также подал сигнал бедствия и стал кружить в небе над городом Ступино в Московской области.

Аналогичная ситуация произошла и самолетом авиакомпании Azur Air, который следовал по маршруту из Тюмени во вьетнамский город Нячанг. Борт совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгон.