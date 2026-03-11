Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия в небе над Красноярским краем

Самолет авиакомпании «Россия» подал сигнал бедствия, пролетая над Красноярским краем. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным СМИ, лайнер с бортовым номером RA-73205 летел из Красноярска в Якутск. После взлета он подал сигнал 7700, который означает чрезвычайную или аварийную ситуацию на борту.
Airbus A319 долетел до города Богучаны. Несмотря на это, его решили вернуть в аэропорт следования. Прямо сейчас самолет подлетает к Красноярску, уточнили в публикации.
Аналогичная ситуация произошла и самолетом авиакомпании Azur Air, который следовал по маршруту из Тюмени во вьетнамский город Нячанг. Борт совершил незапланированную посадку в аэропорту Янгон.