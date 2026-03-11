За сотрудничество с украинской разведкой россиянке дали 17 лет колонии

Жительницу Хабаровского края приговорили к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене и участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Приговор вынес 1-й Восточный окружной военный суд.
Суд установил, что женщина сотрудничала с украинской разведкой. По версии следствия, она выступала против специальной военной операции и выполняла задания представителя Украины.
В обмен на обещание помочь с выездом за границу она срывала агитационные брошюры с призывами служить в Вооруженных силах России. Всего, как установил суд, женщина сорвала не менее 14 таких материалов.
Часть листовок она сфотографировала и отправила своему куратору, остальные хранила у себя дома.
Также, выполняя задание, женщина нашла в интернете информацию о погибшем российском военнослужащем. Его личные данные она передала представителю украинской стороны.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю.
Суд признал подсудимую виновной по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, признанной террористической).
Ей назначено наказание в виде 17 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
