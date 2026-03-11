На омской станции Карбышево-1 снова сошли с рельсов вагоны

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили об очередном ЧП на станции Карбышево-1 в Кировском округе Омска. Сегодня, 11 марта, около 4 часов утра с рельсов сошел вагон.
Как рассказали в ведомстве, вагон сошел с рельсов на железнодорожных путях общего пользования Западно-Сибирской железной дороги в ходе выполнения маневровых работ. В результате происшествия никто не пострадал. На расписание движение поездов ЧП не повлияло. Обстоятельства происшествия устанавливает Омская транспортная прокуратура.
Отметим, что подобные ЧП на станции Карбышево-1 отчего-то происходят часто. Последний такой случай произошел там 20 февраля нынешнего года. Тогда на станции сошли с рельсов два порожних грузовых вагона. Ранее, 27 апреля 2025 года, во время маневровых работ там также сошли с рельсов два вагона.
Как уже сообщала КП-Омск, за последний случай под суд отправили дорожного мастера.
