На омской станции Карбышево-1 снова сошли с рельсов вагоны

Отметим, что подобные ЧП на станции Карбышево-1 отчего-то происходят часто. Последний такой случай произошел там 20 февраля нынешнего года. Тогда на станции сошли с рельсов два порожних грузовых вагона. Ранее, 27 апреля 2025 года, во время маневровых работ там также сошли с рельсов два вагона.