Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сочи призвал не отправлять детей на занятия из-за угрозы атаки БПЛА

Мэр Сочи Андрей Прошунин обратился к жителям города на фоне сохраняющейся угрозы беспилотной опасности. Он подчеркнул, что режим атаки пока не отменён, сирены продолжают звучать повторно.

Источник: Life.ru

В школах и детских садах созданы безопасные места и они готовы принимать детей, однако Прошунин рекомендовал не отправлять детей на занятия до официальной отмены угрозы. То же касается и студентов.

Ранее Life.ru писал о серии ночных взрывов над Сочи и федеральной территорией Сириус. По данным очевидцев, в небе над акваторией Чёрного моря были видны вспышки, а в городе сработала сирена воздушной тревоги. Силы ПВО перехватывали беспилотники.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше