Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение

В районе удара ВСУ по Брянску изменили маршруты общественного транспорта.

Источник: © РИА Новости

БРЯНСК, 11 мар — РИА Новости. Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации.

«В связи с последствиями теракта ВСУ перекрыто движение транспорта… Автобусы, которые курсировали в этом направлении, изменили маршрут», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме автобусов, изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов.

Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.