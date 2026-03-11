В районе удара ВСУ по Брянску перекрыли движение

БРЯНСК, 11 мар — РИА Новости. Движение перекрыто в районе удара ВСУ по Брянску, общественный транспорт пустили по измененным маршрутам, рассказала пресс-служба городской администрации.
«В связи с последствиями теракта ВСУ перекрыто движение транспорта… Автобусы, которые курсировали в этом направлении, изменили маршрут», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме автобусов, изменены и маршруты нескольких брянских троллейбусов.
Во вторник вечером губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли по Брянску ракетный удар, по официальным данным, погибли шесть человек и 37 пострадали.