Мэр Сочи призвал школьников и студентов не идти на занятия из-за угрозы БПЛА

В Сочи второй день сохраняется напряженная обстановка из-за угрозы атаки беспилотников. Сирены, предупреждающие об опасности, звучали всю ночь и продолжают работать утром 11 марта. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
«Пока у нас нет оснований для отмены режима атаки. Повторно звучат сирены», — написал мэр.
Прошунин уточнил, что детские сады и школы готовы принять ребят, а в зданиях оборудованы безопасные места. Персонал учебных заведений знает, как действовать в экстренной ситуации. Однако глава города настоятельно рекомендовал родителям не отправлять детей на учебу до официальной отмены угрозы. Этот призыв касается как школьников, так и студентов.
Мэр также напомнил о строгих правилах безопасности для жителей, особенно тех, кто находится рядом с береговой линией. Им рекомендовано не покидать свои дома и укрываться в помещениях без окон, чтобы избежать возможных ранений.
Стоит отметить, что в ночь на 11 марта средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на Ростовскую область. Было перехвачено и уничтожено 40 украинских дронов.