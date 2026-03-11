На складе в Казани вспыхнул пожар на площади 3000 кв. метров

В Казани пожарные борются с крупным возгоранием на складе площадью 3000 квадратных метров, где производят косметику и парфюмерию. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
Ранее в складском здании, специализирующемся на производстве косметики и парфюмерии, возник пожар. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия.
На данный момент площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных 20 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, уточнили в МЧС.
