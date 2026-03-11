Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На складе в Казани вспыхнул пожар на площади 3000 кв. метров

Пожарные тушат склад на производстве косметики и парфюмерии в Казани.

Источник: Аргументы и факты

В Казани пожарные борются с крупным возгоранием на складе площадью 3000 квадратных метров, где производят косметику и парфюмерию. Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

Ранее в складском здании, специализирующемся на производстве косметики и парфюмерии, возник пожар. Пожарные расчёты оперативно прибыли на место происшествия.

На данный момент площадь возгорания составляет 3 тысячи квадратных метров. До прибытия пожарных 20 человек смогли самостоятельно эвакуироваться, уточнили в МЧС.

Ранее как минимум шесть человек стали жертвами пожара, который вспыхнул в автобусе в муниципалитете Керцерс в Швейцарии.