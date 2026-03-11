Ричмонд
За ночь над регионами России сбили 185 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака отражалась над территорией Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.

А в ночь на 10 марта российские средства ПВО уничтожили 17 БПЛА самолётного типа над регионами РФ. Девять дронов сбили над Крымом, пять — над Белгородской областью и три — над Курской областью.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

