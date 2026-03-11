Хабаровский суд дал 17 лет колонии жительнице, срывавшей листовки

В Хабаровске суд приговорил 54-летнюю женщину к 17 годам колонии общего режима по делу о государственной измене и участии в террористической организации. Об этом в среду, 11 марта, сообщили в прокуратуре региона.
По данным ведомства, представитель украинской спецслужбы предложил ей сотрудничество в обмен на возможность выезда за границу. В рамках задания женщина срывала листовки с призывами к службе в российской армии.
Она сняла не менее 14 брошюр, часть из них сфотографировала и отправила куратору, а остальные забрала домой.
Кроме того, по поручению собеседника она нашла в интернете сведения о российском военном и передала его личные данные. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы, передает Telegram-канал прокуратуры.
Ранее столичный Мещанский суд в рамках уголовного дела о госизмене отправил в СИЗО россиянина по фамилии Качкуркин.