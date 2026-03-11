В Иркутске автобус насмерть сбил пешехода, упавшего на дорогу

Днем 10 марта на улице Мира в Иркутске произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, около остановки «Марии Ульяновой» 50-летний водитель автобуса ПАЗ начал движение и наехал на мужчину.
По словам свидетелей, пешеход был пьян, споткнулся и упал прямо на проезжую часть. ГУ МВД по Иркутской области.
— По словам свидетелей, пешеход был пьян, споткнулся и упал прямо на проезжую часть. 42-летний мужчина скончался в машине скорой помощи, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура поставила проверку на контроль и напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге.
