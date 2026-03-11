Ричмонд
В Иркутске автобус насмерть сбил пешехода, упавшего на дорогу

По словам свидетелей, погибший был пьян.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 10 марта на улице Мира в Иркутске произошло смертельное ДТП. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, около остановки «Марии Ульяновой» 50-летний водитель автобуса ПАЗ начал движение и наехал на мужчину.

По словам свидетелей, пешеход был пьян, споткнулся и упал прямо на проезжую часть. ГУ МВД по Иркутской области.

— По словам свидетелей, пешеход был пьян, споткнулся и упал прямо на проезжую часть. 42-летний мужчина скончался в машине скорой помощи, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия. Прокуратура поставила проверку на контроль и напомнила о необходимости соблюдать правила безопасности на дороге.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что в областном центре задержали водителя, который может побороться за звание самого пьяного автомобилиста в стране. Уровень алкоголя в выдыхаемом воздухе превысил допустимую норму почти в 28 (!) раз и составил около 4,5 миллиграмма на литр. Подробнее.